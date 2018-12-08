Львів’ян закликають долучитися до створення банку крові для собак

Сьогодні, 8 грудня, у Львові презентували календар, який виготовили у межах благодійного проекту «Вірні назавжди». На ньому зображені військові ветерани з безпритульними чотирилапими із ЛКП «Лев». Кошти, отримані від продажу календаря, спрямують на створення банку крові для собак. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

«”Вірні назавжди” – потрібний проект як для хвостатих друзів, так і для ветеранів. Варто більше звертати увагу на сильних людей з серцем, у якому є місце і для захисту, і любові до чотирилапих друзів. Презентація календаря – це лише середина проекту, далі ще є багато роботи», – розповіла фахівець зі зв’язків з громадськістю Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Софія Дубик.

«У суспільстві дуже часто військових, ветеранів мимоволі стараються не зауважувати, створювати свої, хибні уявлення про цих хлопців та дівчат, так і вуличні собаки – це явище болюче та малоцікаве для загалу. У проекті ці дві теми об’єднані для спільної чудової мети. У тісній співпраці чотирилапих та ветеранів ми створили календар, кошти з продажу якого будуть спрямовані на створення банку крові в ЛКП „Лев“. Метою проекту „Вірні назавжди“, перш за все, є показати громаді, що ветерани – це сильні люди, які здатні допомагати та творити добро, а також привернути увагу до проблем песиків, які шукають свою домівку чи потребують лікування», – зазначила головний спеціаліст відділу промоцій міста управління інформації та зовнішніх відносин департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради Ольга Бачинська.

Перший тираж вийшов зовсім символічним – усього 100 примірників. Права на повторний друк передали виключно Львівському центру надання послуг учасникам бойових дій та ЛКП «Лев».

Придбати календарі можна на Різдвяному ярмарку та у ЛКП «Лев» (вул. Промислова, 56). Вартість одного примірника становить 200 грн.

Львівський портал побував на зйомках календаря «Вірні завжди». Як все відбувалось, дивіться тут.

Фото: ЛМР