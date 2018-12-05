На виборах до Бібрської ОТГ Народний Рух підтримує послідовника Чорновола

На посаді голови Бібрської ОТГ, вибори до якої відбудуться 23 грудня, Народний Рух України бачить теперішнього міського голову Бібрки 49-річного Романа Гринуса. Про це повідомив голова Народного Руху України Віктор Кривенко під час свого візиту до Львова.

Віктор Кривенко разом із головою львівського осередку партії Сергієм Дзядиком заявили, що на виборах голови Бібрської ОТГ Народний Рух України підтримує Романа Гринуса. За його словами, саме «рухівці», які послідовниками ідей В’ячеслава Чорновола, зможуть навести лад у державі.

«1 грудня 1991 року понад 90% українців обрали незалежність України і порвали радянські кайдани. Але обрали президентом не «рухівця» Чорновола, а комуніста! Народний Рух тоді пропонував економічні реформи та декомунізацію, а посткомуністична влада обрала імітацію реформ і прихватизацію.

Тоді обрали комуніста, який розпочав здачу ядерної зброї, зберіг до 1994 року комуністичний парламент (239 депутатів), розпочав побудову олігархічної України. А у 2006 у складі Опозиційного блоку «Не так» він вимагав відмови від НАТО та введення другої державної мови.

Якби 1 грудня 91-го року Президентом обрали В’ячеслава Чорновола, то сьогодні не було б війни. Україна вже була б у Євросоюзі та в НАТО. І жили б ми не гірше, ніж наші західні сусіди. Бо чехи, поляки і литовці обрали президентами побратимів Чорновола. Чорновола не обрали українці. Не французи, не мексиканці чи албанці, а саме українці… Але українці мають шанс виправити історичну помилку. І Україна ще здивує світ», – розповів Віктор Кривенко.

Нагадаємо, 23 грудня на Львівщині відбудуться перші місцеві вибори у п’ятьох об’єднаних територіальних громадах: Радехівській та Бібрській міських, Меденицькій і Лопатинській селищних, а також у Зимновідській сільській.

Участь у виборах на Львівщині братимуть 47 політичних партій. Загалом стати депутатами місцевих рад хочуть 1040 людей, а на посади міських, селищних і сільського голів претендує 31 кандидат.

Зазначимо, що на Львівщині створено уже 40 об’єднаних територіальних громад. Втім за Перспективним планом їх має бути 94-95.

Як повідомляв Львівський портал, через введення воєнного стану у 10 областях України вибори до ОТГ не відбудуться.