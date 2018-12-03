Мерія погодила межі Замарстинівського парку та дозволила провести благоустрій

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив детальний план території, обмеженої вул. Пилипа Орлика, вул. Гетьмана І. Мазепи, вул. Топольною, вулицею Проектованою, який передбачає встановлення меж Замарстинівського парку. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 3 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

Цей детальний план території, який охоплює площу 73 га, передбачає встановлення остаточних меж Замарстинівського парку, проведення благоустрою, зокрема, встановлення поєднаної відкритої і закритої систем каналізації дощових та талих вод. Також до парку збираються облаштувати заїзди, парковку та навіть встановити громадські вбиральні.

Як запевнив під час обговорення головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, жодного будівництва в межах парку не буде.

«Цей детальний план не передбачає жодного будівництва, він уточнює межі Замарстинівського парку, оскільки багатоповерхова забудова вздовж вулиці Мазепи в зеленій зоні, вона попала в зону Ж-3, тому на прохання мешканців її віднесли у зону Р. Тобто це є покращення, збільшення зелених зон. Житлового будівництва там не буде», – розповів Юліан Чаплінський.

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Зазначимо, встановлення меж Замарстинівського парку потрібне, адже кілька років тому 3 га парку вилучили для забудови.

Відтак із метою комплексного благоустрою території Замарстинівського парку детальний план території передбачає:

влаштування водопровідної мережі для забезпечення господарсько-побутових та питних потреб, а також поливу газонів та квітників в необхідних частинах парку;

влаштування громадських туалетів на головних входах;

влаштування поєднаної відкритої та закритої системи каналізації дощових та талих вод;

влаштування енергопостачання та зовнішнього освітлення алей парку та пішохідних доріжок, зон активного відпочинку шляхом прокладання кабельних ліній електропередач.

Сам Замарстинівський парк пропонують поділити на такі зони: активного відпочинку (ігрові та спортивні майданчики та перспективна зона атракціонів), меморіальну (існуюче місце поховань в межах парку), тихого відпочинку (прогулянкова територія з майданчиками для відпочинку – 60-70%) та господарську зону.

Крім додаткового озелення, у парку хочуть встановити лавки та урни для сміття, облаштувати зовнішнє освітлення, інформаційні табло, замостити пішохідні площадки та місця тимчасового зберігання автотранспорту «екорешітками». А на основних підходах у Замарстинівський парк пропонують облаштувати гостьові автостоянки на 60 місць.

Уздовж проектованих алей та площ планують спорудити «острівки» відпочинку», встановити дорожні знаки у місцях пішохідних переходів, розмітку вулиць. Також на прилеглі до парку території чекатиме реконструкція існуючих та влаштування нових інженерних мереж, озеленення магістральних вулиць.

Як розповідали Львівському порталу місцеві мешканці, водостоки, які є зараз в Замарстинівському парку, давно не виконують свого основного призначення: стічні води стікають просто у підніжжя житлових будинків на вул. Пилипа Орлика, внаслідок чого руйнуються їхні фундаменти. Відтак встановлення нової системи каналізування стане для них порятунком.

Також сьогодні до парку немає облаштованих заїздів, тому для батьків із колясками та людей з інвалідністю є складно потрапити у парк.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року проект із відновлення та благоустрою Замарстинівського парку став одним із переможців громадського бюджету Львова. У 2017 році його реалізувати не вдалося через проблеми з проведення тендеру на визначення виконавця робіт. Зараз роботи, вартістю понад 7 млн грн, у Замарстинівському парку тривають, їх виконує корпорація «Комунальник».

Сам Замарстинівський парк є одним із найбільших парків у місті, його площа становить 33 га.

Фото парку: Варіанти