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На Сихові вперше проведуть Різдвяний ярмарок

Наталя Дуляба

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Цього року у найбільшому спальному районі Львова вперше проведуть Різдвяний ярмарок. Працюватиме він на площі перед кінотеатром ім. О. Довженка. Відповідне рішення сьогодні, 3 грудня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Різдвяний ярмарок на площі перед центром Довженка облаштують 14 грудня, а триватиме він до 14 січня. У робочі дні ярмарок працюватиме з 11:00 до 22:00 год., у святкові та вихідні дні – з 10:00 до 23:00 год.

Організацією і проведенням Різдвяного ярмарку на Сихові займатиметься компанія «Львівські ярмарки», яка  вже 10 років поспіль проводить цей ярмарок на площі Ринок та перед Оперним театром.

На площі перед кінотеатром ім. О. Довженка облаштують 13 яток, де продаватимуть товари виключно вітчизняного виробника, у пріоритеті будуть товари львівських митців та вироби майстрів художнього промислу зі Львова.

За дотриманням порядку під час проведення Різдвяного ярмарку стежитиме Муніципальна варта, а сама компанія «Львівські ярмарки» має забезпечити належне санітарне утримання території.

Нагадаємо, Різдвяний ярмарок у центрі Львова стартує вже 7 грудня.

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