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За спробу поляків запалити на Личаківському кладовищі фаєри поліція відкрила кримінал

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 22 листопада, охоронці Державного історико-культурного музею-заповідника «Личаківський цвинтар» затримали трьох чоловіків, котрі намагались на його території запалити піротехнічні засоби. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, затримані чоловіки – це іноземці віком 22, 24 та 26 років. Вони стверджують, що є студентами. У них вилучили два використаних фаєри, зараз встановлюються обставини всі події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Вирішується питання про повідомлення іноземцям про підозру у скоєнні цього злочину та обрання для них міри запобіжного заходу.

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