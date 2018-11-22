За спробу поляків запалити на Личаківському кладовищі фаєри поліція відкрила кримінал

Сьогодні, 22 листопада, охоронці Державного історико-культурного музею-заповідника «Личаківський цвинтар» затримали трьох чоловіків, котрі намагались на його території запалити піротехнічні засоби. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, затримані чоловіки – це іноземці віком 22, 24 та 26 років. Вони стверджують, що є студентами. У них вилучили два використаних фаєри, зараз встановлюються обставини всі події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Вирішується питання про повідомлення іноземцям про підозру у скоєнні цього злочину та обрання для них міри запобіжного заходу.