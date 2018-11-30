За неоформлених працівників львівських підприємців оштрафували на 3 мільйони

Протягом листопада Головне управління Держпраці Львівщини виявило на підприємствах області 27 неоформлених працівників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На підприємців, які не оформили своїх працівників на роботу, винесли відповідні постанови та оштрафували на 3,2 млн грн. Цього місяця штрафи винесли на підприємства будівельної галузі, легкої промисловості, сфери інформаційних технологій, торгівлі і надання послуг.

Загалом із початку року на Львівщині за неналежно оформлених працівників оштрафували 72 суб’єкти господарювання. Всі вони сплатили більше 31 млн грн.

У відомстві нагадують, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника чи уповноваженого ним органу та повідомлення територіального органу ДФС.

За використання незадекларованої праці роботодавцю загрожує штрафна санкція у розмірі 111 690 грн за кожного неоформленого працівника.

Нагадаємо, із 5 жовтня на Львівщині розпочались масові перевірки щодо нелегально працевлаштованих працівників та інших порушень трудового законодавства.