Поплічникам Садового дозволили звести готель і офісний центр на Шота Руставелі

Сьогодні, 29 листопада, під час сесії Львівської міської ради депутати затвердили ПрАТ «Центр енергетичних інновацій» та ПП «Нордік» проекти землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок на вул. Шота Руставелі, 7. «За» проголосували 47 та 48 депутатів відповідно, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, наприкінці жовтня до мерії звернулись ПрАТ «Центр енергетичних інновацій» та ПП «Нордік», оскільки хочуть погодити розроблені проекти землеустрою та отримати земельні ділянки на вул. Шота Руставелі, 7 площею 0,089 та 0,1 га в оренду на 10 років.

Сьогодні на цих земельних ділянках розташована 6-поверхова будівля Науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту «Львівтеплоелектропроект», правонаступником майна якого якраз і є ПрАТ «Центр енергетичних інновацій». Відтак компанія хоче реконструювати цей будинок та добудувати його під готель та офіси із приміщеннями громадського призначення.

Зазначимо, що в липні цього року Львівська міська рада дозволила ПрАТ «Центр енергетичних інновацій» та ПП «Нордік» поділити земельну ділянку на вул. Шота Руставелі на дві окремі площею 0,1 га та 0,089 га. На першій ділянці приміщення планують реконструювати (із прибудовою і надбудовою) під офіс із приміщеннями громадського призначення, на іншій – облаштувати готель із громадськими приміщеннями.

Дотепер ці ділянки належали до земель промисловості, транспорту та зв’язку, тож депутати перевели їх у землі житлової та громадської забудови. Також ділянки входять в історичний ареал Львова.

Додамо, що депутати приймали ці дві земельні ухвали без жодного обговорення.

За оренду землі ПрАТ «Центр енергетичних інновацій» та ПП «Нордік» сплачуватиме до бюджету Львова 164 тисячі гривень на рік.

Червоним кольором виділений майбутній готель, жовтим – реконструйований офісний центр.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПрАТ «Центр енергетичних інновацій» створили у 1994 році, воно зареєстроване саме на вул. Шота Руставелі, 7. Засновниками товариства є 286 фізичних і юридичних осіб, втім кінцевими бенефіціарними власниками є Богдан Пужак та Ростислав Крок, а керівником «Центру енергетичних інновацій» є Володимир Гриценко. Всі вони були співвласниками компанії «Галицькі інвестиції», яка належала міському голові Львова Андрію Садовому.

Основний вид діяльності ПрАТ «Центр енергетичних інновацій» вказаний як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, а розмір статутного капіталу становить 484 380 гривень.

Приватне підприємство «Нордік» своєю чергою зареєстроване на вул. Зеленій, 149, створили його у 2005 році. Власником підприємства є відомий бізнесмен Зіновій Козицький, який окрім видобутку нафти і газу, займаєтьсябудівництвом сонячних та вітроелектростанцій на Львівщині.

Приватне підприємство «Нордік» займається будівництвом трубопроводів, розмір його статутного капіталу складає 300 тисяч гривень.