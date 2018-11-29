На Львівщині розмитнили перші «євробляхи» за новими правилами

Львівські митники сьогодні розмитнили перші три автомобілі, які дозволено оформляти згідно з нещодавно прийнятим законом, що стосується машин на іноземній реєстрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

Так, оформлено «WV Golf» 2002 р.в., «WV Touran» 2007 р.в., «WV Touareg» 2007 р.в. За оформлення цих автомобілів сплачено майже 203 тисячі гривень, економія – понад 100 тис. грн. Адже громадяни скористались пільгою щодо нарахування акцизного податку, яка діє упродовж 90 днів з моменту введення в дію вказаного закону. Тобто, якщо б вони здійснювали митне оформлення цих автомобілів після закінчення 90 пільгових днів, то заплатили б ще 100 тис. грн. податків під час нього додатково.

Як відомо, до введення в дію Закону України від 08.11.2018 № 2612-VIII дозволено було оформляти автомобілі, які відповідали екологічним нормам Євро 5, а це переважно автомобілі, випущені після 2010 року.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із 25 листопада діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації. Відтак цього дня на Львівщині розпочали блокаду пунктів пропуску через прийняті закони №8487 і №8488, які стосуються авто на іноземній реєстрації.

27 листопада пікетувальники таки розблокували пункти пропуску.

Детальніше про нові правила читайте у матеріалі Львівського порталу «Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях».