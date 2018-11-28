Нині проведуть громадські слухання кандидатів на посаду директора Львівського перинатального центру

Сьогодні, 28 листопада, відбудуться громадські слухання кандидатів на посаду гендиректора Львівського обласного клінічного перинатального центру.

Свої програми для громадськості представлять п’ятеро кандидатів: Ірина Біль (завідувач гінекологічним відділенням перинатального центру), Марія Малачинська (директор Львівського обласного центру репродуктивного здоров’я населення), Володимир Лех (головний спеціаліст відділу материнства і дитинства департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА), Ігор Потапов (в.о. директора перинатального центру) і Михайло Степанчак (акушер-гінеколог у пологовому будинку №1).

Слухання відбудуться о 17.00 у малій сесійній залі Львівської обласної ради (вулиця Винниченка, 16).

Додамо, що Марія Малачинська та Ірина Біль брали участь у попередньому конкурсі, проте перемогти у ньому не змогли.

Раніше Львівський портал робив інтерв’ю із однією з кандидаток на посаду Марією Малачинською, яка розповіла, як їй вдалося перетворити комунальний заклад у сучасний, успішно працюючий центр репродуктивного здоров’я, детальніше про це, читайте тут.

Зауважимо, що 23 листопада відбулося перше засідання конкурсної комісії зі заміщення посади керівника перинатлаьного центру. За його результатами члени комісії допустили двох із п’ятьох кандидатів, а саме: Ірину Біль та Марію Малачинську. До документів Володимира Леха, Ігоря Потапова, Михайла Степанчака були певні зауваження. Відтак було вирішено, що ці кандидати можуть донести необхідні документи до вівторка включно.