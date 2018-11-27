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Мерія виставила на продаж приміщення біля Личаківського парку

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада виставила на аукціон нежитлове приміщення на вул. Цетнерівка, 12, яке розташоване поруч зі стадіоном «Скіф» та Личаківським парком. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні комунальної власності.

 

На аукціон, який відбудеться 17 грудня, виставили нежитлове приміщення площею 15 м кв на вул. Цетнерівка, 12. Воно розташоване у цокольному поверсі двоповерхового житлового будинку.

Як зазначають в управлінні комунального майна, саме приміщення перебуває у задовільному стані, має необхідні електротехнічні та санітарно-технічні пристрої. Наразі воно є на балансі ЛКП «Господар».

Стартова ціна об’єкту становить 169 212 грн.

Приміщення на Цетнерівці, яке мерія планує продати, розташоване відразу навпроти найстарішого у Львові стадіону «Скіф», поруч знаходиться Личаківський парк, стадіон і спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка.

Нагадаємо, нещодавно міськрада виставила на продаж два приміщення у пам’ятках архітектури, а також у двох кам’яницях на площі Ринок.

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