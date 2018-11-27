Мерія виставила на продаж приміщення біля Личаківського парку

Львівська міська рада виставила на аукціон нежитлове приміщення на вул. Цетнерівка, 12, яке розташоване поруч зі стадіоном «Скіф» та Личаківським парком. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні комунальної власності.
На аукціон, який відбудеться 17 грудня, виставили нежитлове приміщення площею 15 м кв на вул. Цетнерівка, 12. Воно розташоване у цокольному поверсі двоповерхового житлового будинку.
Як зазначають в управлінні комунального майна, саме приміщення перебуває у задовільному стані, має необхідні електротехнічні та санітарно-технічні пристрої. Наразі воно є на балансі ЛКП «Господар».
Стартова ціна об’єкту становить 169 212 грн.
Приміщення на Цетнерівці, яке мерія планує продати, розташоване відразу навпроти найстарішого у Львові стадіону «Скіф», поруч знаходиться Личаківський парк, стадіон і спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка.
Нагадаємо, нещодавно міськрада виставила на продаж два приміщення у пам’ятках архітектури, а також у двох кам’яницях на площі Ринок.
Наталя Дуляба