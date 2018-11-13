Міськрада Львова продасть приміщення у двох пам’ятках архітектури

Львівська міськрада виставила на продаж приміщення у двох пам’ятках архітектури на вул. С. Бандери, 43 та на вул. І. Тобілевича, 9. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні комунальної власності міської ради.

На аукціоні хочуть продати нежитлове приміщення підвалу площею 49,7 м кв на вул. С. Бандери, 43. Стартова ціна об’єкта становить 390 600 грн.

Приміщення перебуває у задовільному стані, зараз воно є на балансі ЛКП «Львівський ліхтар». Сам триповерховий житловий будинок №43 на вул. С. Бандери є пам’яткою культурної спадщини місцевого значення.

Також мерія планує продати на аукціоні нежитлове приміщення першого поверху площею 37,1 м кв на вул. І. Тобілевича, 9. Воно розташоване на першому поверсі цегляного триповерхового житлового будинку. Стартова ціна – 705 564 грн.

Приміщення перебуває у задовільному стані, його балансоутримувачем є ЛКП «Навколо базару». Триповерховий житловий будинок №9 на вул. І. Тобілевича теж є пам’яткою культурної спадщини місцевого значення.

Обидва аукціони відбудуться 29 листопада.

Нагадаємо, Львівська міська рада вирішила продати на аукціоні також приміщення у кам’яницях №12 та №13 на площі Ринок. Нещодавно мерія продала за 5 млн грн підвальне приміщення на площі Ринок, 31. Його купило ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель», власником якого є бізнесмен і депутат Львівської міської ради Григорій Козловський.