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З початку року жодного з водіїв АТП №1, на яких львів’яни скаржились через хамство, не звільнили

Вероніка Рой

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Від початку року на водіїв автопідприємства ЛК АТП №1 надійшло 105 скарг, з яких 32 – за хамство на водіїв. Про це у відповіді на інформаційний запит Львівського порталу повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

 

Зазначається, що загалом від початку року до управління транспорту надійшло 1045 скарг.

«Від початку року за хамство водіїв не звільняли. Автоперевізники до відповідальності не притягувались», – йдеться у відповіді на інформаційний запит

Також в управлінні повідомили, що з початку 2018 року до них надійшло 2 скарги щодо травм пасажирів у автобусах ЛК АТП №1. Про скарги щодо травм у маршрутках приватних перевізників, в управлінні не повідомили.

«У випадку некоректного поводження водіїв чи некомфортного проїзду у громадському транспорті міста, пасажири можуть подати скаргу на гарячу лінію  за номером 1580 або через Центр надання адміністративних послуг у м. Львові», – додають в управлінні транспорту ЛМР.

Зазначимо, що 26 жовтня у Львові завершився конкурс перевізників. Зокрема, нові договори, які підписуватимуть із перевізниками, передбачають штрафи за невиконання рейсів, за неприбраний і брудний автобус, за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР у відповіді на інформаційний запит Львівського порталу, з моменту укладання договорів було складено чотири акти щодо порушення умов укладеного договору.

Нагадаємо, від початку року у громадському транспорті Львова траплялися неодноразові випадки некоректної поведінки водіїв маршруток стосовно пасажирів, зокрема, це стосується школярів та пільгових категорій населення.  Так, у липні цього року водій маршрутки № 39 вигнав з автобуса дівчину-сироту, хоч та й мала документи для безкоштовного проїзду. Тоді управління транспорту скерувало лист до ТзОВ «Фіакр Львів» щодо інциденту з водієм автобусного маршруту.

Ще один випадок трапився цьогоріч 18 вересня. Водій маршрутки №41 відмовив школяру у пільговому проїзді та погрожуючи, забрав у нього гроші за проїзд. Хоча діти шкільного віку мають право на безкоштовний проїзд у час навчального року за умови пред’явлення учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра.

Окрім цього, 24 квітня, у Львові восьмирічний хлопчик зламав кисть лівої руки у вщент забитій маршрутці №50. Через сильний біль дитина почала кричати, однак водій автобуса ніяк не відреагував та просто поїхав далі.

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