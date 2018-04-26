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Батько восьмирічного хлопчика, який зламав руку у переповненій маршрутці, вимагатиме покарати винуватців

Вероніка Рой

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У вівторок, 24 квітня, у Львові восьмирічний хлопчик Марко зламав кисть лівої руки у вщент забитій маршрутці №50. Через сильний біль дитина почала кричати, однак водій автобуса ніяк не відреагував та просто поїхав далі. Про цю ситуацію у коментарі Львівському порталу повідомив батько хлопчика, львівський блогер Андрій Вихопень.

 

За його словами, ситуація сталася під час зупинки маршрутки на вулиці Зеленій.

«Автобус був вщент переповнений. Мій син стояв біля задніх дверей, а водій перед зупинкою на вулиці Зеленій почав гальмувати та одразу відкрив двері. В той момент люди посунулися, притиснули мого сина, а його рука вислизнула та потрапила у місце між трубою і дверима. В автобусі було темно, мій син почав кричати, пасажири теж почали кричати, бо побачили ситуацію, яка трапилася. Однак водій просто закрив двері і продовжував їхати. В результаті цього інциденту мій син отримав перелом кисті лівої руки», – пояснив він.

Андрій Вихопень зазначив, що хлопчик грає на фортепіано, і 18 травня в нього мав бути іспит. І тепер через перелом дитині доводиться грати лише правою рукою.

«Щодо цієї ситуації ми подамо заяву у ЦНАП Львова. Також я офіційно зробив інформаційний запит до мера Львова Андрія Садового та збираюся навідатися до приватного перевізника, який обслуговує маршрутку №50», – додав він.

Варто зазначити, що маршрут №50 обслуговує приватний перевізник «Успіх БМ». Зателефонувавши до цього перевізника, кореспонденту Львівського порталу повідомили, що не знають про цю ситуацію. Але поообіцяли з’ясувати усі деталі інциденту та висловити свою позицію згодом.

Фото: Андрія Вихопня

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