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«МИКОlike ФЕСТ». Львів’ян просять допомогти зібрати кошти на подарунки для потребуючих діток

Юлія Шпак

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Львів’ян запрошують 19 грудня о 19.00 год. в нічний клуб «Picasso», що знаходиться на вул. Зелена, 88, на урочисте завершення акції «Миколай про тебе не забуде!» у 2018 році. Усі зібрані з квитків кошти підуть на закупівлю солодощів, іграшок для потребуючих дітей міста. Про це у Facebook повідомляють організатори заходу.

 

«Запрошуємо на благодійний концерт «МИКОlike ФЕСТ». Завершення однієї з найчарівніших акцій разом з волонтерами та гостями святкуватимуть гурти Лірвак, Хрущі, Troye Zillia та Покидьки. На кошти виручені від попередньо проданих квитків будуть закуплені солодощі, іграшки, засоби гігієни на канцелярське приладдя для подарунків до дня Святого Миколая для 2800 дітей з багатодітних та малозабезпечених родин міста Львова», – йдеться у повідомленні.

Ціна квитка – 100 грн у фан-зону та 150 грн – за столиком. Для волонтерів акції «Миколай про тебе не забуде!» – 60 грн. Квитки можна буде придбати на Фабриці Миколая.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що львів’ян просять обирати листи дітей та приносити їм подарунки.

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