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В УПЦ Московського патріархату заявили, що не підуть із Почаївської лаври

Дарина Смеречанська

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УПЦ МП і далі користуватиметься спорудами Свято-Успенської Почаївської Лаври. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці керівник юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов.

 

«На сьогодні договір від 2003 року про користування спорудами (храми, дзвіниця, келії та ін.) Свято-Успенської Почаївської лаври за чоловічим монастирем УПЦ, є діючим і не скасованим. Звертаю увагу: рішення Мінюсту про скасування державної реєстрації (вилучення із реєстру запису) про право користування на споруди Свято-Успенської Почаївської лаври не відміняє і не скасовує договір про користування від 2003 року. Водночас право користування, набуте до 2013 року, не підлягає обовязковій державній реєстрації. Тому скасування такої державної реєстрації не позбавляє чоловічий монастир УПЦ права на користування спорудами Свято-Успенської Почаївської лаври. Між тим таке рішення Мінюсту може бути скасовано у судовому порядку!!!», – написав він.

Як повідомляв Львівський портал, Міністерство юстиції України скасувало перереєстрацію на УПЦ Московського патріархату будівель Почаївської Лаври.

Раніше Міністерства культури України оскаржило державну реєстрацію права УПЦ Московського патріархату на користування майном комплексу Почаївської лаври.

Також інформувалося, що за фактом неправомірних дій державного реєстратора, який, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснив державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври за УПЦ Московського патріархату, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні. Відтак представник Міністерства культури України, права та інтереси якого порушено, оскаржив до Міністерства юстиції України зазначені дії державного реєстратора із вимогою скасувати рішення про державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври та притягнути реєстратора до відповідальності.

 

 

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