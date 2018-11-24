Мін'юст скасував передачу УПЦ МП Почаївської лаври

Міністерство юстиції України скасувало перереєстрацію на УПЦ Московського патріархату споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Комісія Мін’юсту з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника й скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври. Про це повідомила перший заступник Міністра юстиції Олена Сукманова.

«Комісія Мін’юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра. Відповідний наказ Мін’юсту було підписано сьогодні», – сказала Олена Сукманова.

За її словами, члени Комісії дійшли висновку, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) з порушеннями вимог чинного законодавства.

«Саме тому це рішення про державну реєстрацію було скасоване, а державному реєстратору, який його здійснив, блоковано доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно», – зазначила перший заступник Міністра юстиції.

Як повідомляв Львівський портал, Міністерства культури України оскаржило державну реєстрацію права УПЦ Московського патріархату на користування майном комплексу Почаївської лаври. За фактом неправомірних дій державного реєстратора, який, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснив державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври за УПЦ Московського патріархату, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні. відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що представник Міністерства культури України, права та інтереси якого порушено, оскаржив до Міністерства юстиції України зазначені дії державного реєстратора із вимогою скасувати рішення про державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври та притягнути реєстратора до відповідальності.