Мінкульт оскаржило передачу Почаївської лаври УПЦ МП

Міністерства культури України оскаржило державну реєстрацію права УПЦ Московського патріархату на користування майном комплексу Почаївської лаври. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Як поінформували, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій державного реєстратора, який зловживаючи своїми повноваженнями, здійснив державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври за УПЦ Московського патріархату.

Водночас, відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що представник Міністерства культури України, права та інтереси якого порушено, оскаржив до Міністерства юстиції України зазначені дії державного реєстратора із вимогою скасувати рішення про державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври та притягнути реєстратора до відповідальності.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою області, яка контролює хід розслідування у цьому кримінальному провадженні.