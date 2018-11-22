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Учнів львівських шкіл запрошують взяти участь в екоконкурсі

Юлія Шпак

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Триває реєстрація конкурсних робіт учнів шкіл міста Львова у семи (ІІ-VIII) категоріях екоконкурсу в рамках проекту «Розвиток екокультури: від особистості до суспільства». Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Триває реєстрація конкурсних робіт у таких категоріях:

  • для категорій «екоплакат», «презентація чи відеоролик про екологічні проблеми», «спосіб розв’язання сміттєвої проблеми» — до 30 листопада 2018р.;
  • для категорій «оповідання», «казка», «комікс» екологічної тематики, «соціальний ролик для заохочення роздільного сортування сміття» (додатково запроваджених науково-аналітичним журналом «Наша перспектива») — до 14 грудня 2018 р.

Школярі львівських шкіл від 1 до 11 класу можуть заповнювати анкети учасника на сайті і надсилати свої конкурсні роботи (виконані самостійно) на електронну пошту ecoculture2018@gmail.com, дотримуючись вимог, зазначених після анкети і на фейсбук-сторінці проекту.

На кожну категорію екоконкурсу заповнюється окрема анкета.

Зверніть особливу увагу на категорію IV «Способи розв’язання сміттєвої проблеми у Львові, Львівській області чи Україні» екоконкурсу для учнів львівських шкіл. Школяр-конкурсант має надіслати два файли:

— опис з обґрунтуванням ідеї розв’язання сміттєвої проблеми у Львові, Львівській області чи Україні загалом (на 2−10 сторінок формату А-4 у файлі, створеному в програмі MS Word; шрифт Times New Roman, розмір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5; можуть містити фото, рисунки, схеми тощо) ;

— презентація до 10 слайдів, створена у програмі MS PowerPoint, як представлення для потенційних інвесторів, зацікавлених органів державної влади і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, меценатів тощо, які будуть готові фінансувати впровадження ідеї в життя і забезпечувати організаційні, технічні та інші аспекти.

Анкету потрібно заповнити і надіслати до 30 листопада 2018р. включно разом з двома файлами конкурсної роботи.

Способи розв’язання сміттєвої проблеми у Львові, Львівській області чи Україні загалом можуть бути зовсім різними — в організаційній, технічній, культурно-світоглядній, соціальній чи інших площинах. Наприклад, вирішення сміттєвої проблеми через: створення умов і стимулювання роздільного сортування сміття вдома і на роботі для передачі його спеціалізованими підприємствами на вторинну переробку; формування екокультури у дітей та дорослих, і, відповідно, зменшення сміття завдяки ощадності та відмові від пластикових мішечків, одноразового посуду тощо; запозичення успішного зарубіжного досвіду вирішення сміттєвої проблеми; посилення відповідальності (штрафи тощо) за засмічення довкілля; проведення потужної просвітницької роботи та створення соціальних роликів, які б змінили світогляд щодо сміттєутворення та ще сотні інших способів.

Суперприз для переможців у четвертій категорії екоконкурсу — безкоштовне вивчення протягом трьох місяців у Tech StartUp School курсів «ІТ для дітей», «Robo Craft 1.0 для дітей» або «Астрономія для наймолодших», а також ще декілька неймовірних можливостей.

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