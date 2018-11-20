На посаду очільника Львівського перинатального центру претендує п’ятеро осіб

На посаду директора Львівського перинатального центру претендують п’ятеро осіб. Про це на сторінці у Facebook повідомив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк.

«Сьогодні відкрили конверти із пакетами документів претендентів на цю посаду. Нагадаю, що ми зараз поводимо повторний конкурс – попередній не увінчався успіхом – жоден із кандидатів не набрав потрібної кількості голосів членів конкурсної комісії. Отож, серед тих, хто подався цього разу: Біль Ірина, Лех Володимир, Потапов Ігор, Степанчак Михайло, Малачинська Марія», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що Марія Малачинська та Ірина Біль брали участь у попередньому конкурсі, проте перемогти у ньому не змогли.

Зазначимо, що 23 листопада відбудеться перше засідання конкурсної комісії, далі – громадське обговорення.

Нагадаємо, 20 квітня за участі Президента України Петра Порошенка у Львові урочисто відкрили перинатальний центр.

Конкурсна комісія так і не змогла призначити директора Львівського перинатального. Відтак було вирішено оголосити новий конкурс. Згодом в.о головного лікаря Львівського перинатального центру призначили головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я ЛОДА з акушерства і гінекології Ігоря Потапова.

Наприкінці жовтня Львівська обласна рада оголосила повторний конкурс на посаду керівника Львівського перинатального центру.