ОСТАННІ НОВИНИ

На посаду очільника Львівського перинатального центру претендує п’ятеро осіб

Вероніка Рой

|

На посаду директора Львівського перинатального центру претендують п’ятеро осіб. Про це на сторінці у Facebook повідомив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк.

 

«Сьогодні відкрили конверти із пакетами документів претендентів на цю посаду. Нагадаю, що ми зараз поводимо повторний конкурс – попередній не увінчався успіхом – жоден із кандидатів не набрав потрібної кількості голосів членів конкурсної комісії. Отож, серед тих, хто подався цього разу: Біль Ірина, Лех Володимир, Потапов Ігор, Степанчак Михайло, Малачинська Марія», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що Марія Малачинська та Ірина Біль брали участь у попередньому конкурсі, проте перемогти у ньому не змогли.

Зазначимо, що 23 листопада відбудеться перше засідання конкурсної комісії, далі – громадське обговорення.

Нагадаємо, 20 квітня за участі Президента України Петра Порошенка у Львові урочисто відкрили перинатальний центр.

Конкурсна комісія так і не змогла призначити директора Львівського перинатального. Відтак було вирішено оголосити новий конкурс. Згодом в.о головного лікаря Львівського перинатального центру призначили головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я ЛОДА з акушерства і гінекології Ігоря Потапова.

Наприкінці жовтня Львівська обласна рада оголосила повторний конкурс на посаду керівника Львівського перинатального центру.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»
Олесь ТЯГАЙ
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»

Акція, у якій кожному покупцеві «АТБ» пропонують отримати потрійну винагороду за знайдені прострочені товари, поки що не...

Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу
Олександр КОВАЛЬ
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу

Станом на 2016 рік, понад 90% українських шляхів були визнані такими, що не відповідають нормам. Уряд Гройсмана будівниц...

Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...