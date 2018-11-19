У мерії розповіли, коли дороги в центрі Львова почнуть посипати реагентами

Цього року дороги у центрі Львова більше не будуть посипати піскосумішшю. У мерії вирішили випробувати спеціальні реагенти, на закупівлю яких виділили 4 мільйони гривень. Про це повідомляє Львівський портал.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, реагенти для Галицького району вже придбали, а для інших районів закупили 10,9 тис. м3 піскосуміші та солі.

«Галицький район вже закупив реагенти — це є бішофіт і кальцій хлорид. Будемо випробовувати, як цей реагент спрацює. Якщо буде позитивна динаміка, то будемо закупляти його на наступний рік вже у більшій кількості і для більшої кількості районів. Цього року закупили лише для Галицького району на суму 4 млн грн. Реагенти будемо випробовувати на дорогах, коли будуть сильніші морози і випаде більше снігу. Хочу зазначити, що реагентом ми будемо посипати лише дороги. Для посипання хідників у центральній частині міста закуплена сіль, а підйоми будемо посипати піскосумішшю, адже невідомо як реагент себе поведе на підйомі.

Реагент кращий тим, що після нього немає піску і пилюки, яку маємо весною після піскосуміші. Адже піскосуміш — це 20% солі і 80% піску. Тому весною весь цей пісок треба прибрати. Крім цього, пісок забиває дощоприймачі. А реагент не залишається на дорозі і не забиває дощоприймачі», — розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Львова Ірина Маруняк.

Нагадаємо, саме львів’яни вимагали від міської ради відмовитися від посипання доріг і тротуарів у зимовий період піскосумішшю. Для цього вони створили петицію до міськради, у якій пропонували перейти на реагенти. Мерія таку ідею підтримала, однак наголосила, що для того, щоб використовувати реагенти у всьому місту, потрібно 405 млн грн. Відтак посадовці в межах експерименту запропонували посипати реагентами дороги і вулиці лише у Галицькому районі.

Додамо, що сьогодні, 19 листопада, у Львові випав перший сніг, тож на дороги і вулиці міста вийшли 14 одиниць спецтехніки. Прибирати вулиці Львова у зимовий сезон будуть загалом 135 одиниць техніки. А на підготовку до зими міськрада виділила 10 млн грн.