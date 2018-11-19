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До кінця року у львівських селах освітлять 68 пішохідних переходів

Олена Карп'юк

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До кінця 2018 року на дорогах місцевого значення додатково освітлять 68 пішохідних переходів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«До кінця року коштом обласного бюджету плануємо додатково освітити 68 пішохідних переходів, цього року ми вперше перейшли на дороги місцевого значення, так звані сільські дороги. І пілотними районами виступили Буський і Стрийський, які передбачили співфінасування в своїх районних бюджетах», – розповів директор департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

За його словами, до кінця року на Львівщині також встановлять три нові світлофори: на кільцевій дорозі в районі села Пасіки-Зубрицькі, на трасі Стрий – Івано-Франківськ та на автомобільній дорозі Львів – Самбір – Ужгород (смт Великий Любінь).

Як повідомляв Львівський портал, протягом 2018 року в області планували освітлити 70 пішохідних переходів і встановити 70 камер відеоспостереження. На це передбачили 15 мільйонів гривень.

Також цими вихідними ліхтарі встановили на транспортному кільці на об’їзній дорозі Львова.

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