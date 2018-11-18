На об’їзній дорозі Львова освітлили транспортне кільце

На Львівщині активно влаштовують освітлення на транспортних розв’язках типу кільце. Зараз освітлили ділянку на перетині автомобільних доріг загального користування М-11 Львів – Шегині та Західного обходу Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Упродовж чотирьох років ми ведемо такий напрямок як підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах. Освітлення транспортних розв’язок є його вагомою складовою. Для нас надзвичайно важливо, щоб усі учасники дорожнього руху почували себе у безпеці, а кількість дорожньо-транспортних пригод суттєво зменшувалась», – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Всі роботи виконали коштом обласного бюджету.