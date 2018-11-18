Суд помістив під варту мешканця Рахова, який наїхав на прикордонника

Суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав запобіжний захід 34-річному мешканцю Рахова, який наїхав автомобілем на начальника відділу прикордонної служби «Ділове» на Закарпатті Вадима Березенського. Від отриманих травм він помер у лікарні вчора, 17 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

Суд вирішив помістити підозрюваного під варту на 60 днів без права внесення застави.

Нагадаємо, двох контрабандистів, які намагалися незаконно перевезти до Румунії 10 пакунтів із сигаретами прикордонники затримали 15 листопада. Під час з’ясування всіх обставин невідома особа на автомобілі «Ауді» наїхала на прикордонника Вадима Березенського. Внаслідок наїзду офіцер отримав важкі травми, його доставили до реанімаційного відділення. Всі ці дні чоловік перебував у важкому стані.

Автомобіль, яким здійснено наїзд на прикордонника, затримали. Сам водій спочатку з місця події втік, втім його особу встановили, а згодом затримали поліцейські.

Згодом глава МВС Арсен Аваков повідомив, що 34-річного рахівчанина судитимуть за ст. 348 КПК. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення.

Фото: Держприкордонслужба