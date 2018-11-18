На Закарпатті помер прикордонник, якого переїхали автівкою контрабандисти

Вчора, 17 листопада, помер начальник відділу прикордонної служби «Ділове» Мукачівського загону майор Вадим Березенський, якого контрабандисти збили автомобілем. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

«Вадим Березенський загинув від травм, отриманих під час виконання службових обов’язків. Вадим Миколайович майже три роки проходив службу у Чопському прикордонному загоні. Сумлінний офіцер та розумний керівник, він користувався шаною та безумовним авторитетом серед керівництва та підлеглих, а відтепер навіки залишиться у наших серцях героєм», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, двох контрабандистів, які намагалися незаконно перевезти до Румунії 10 пакунтів із сигаретами прикордонники затримали 15 листопада. Під час з’ясування всіх обставин невідома особа на автомобілі «Ауді» наїхала на прикордонника Вадима Березенського. Внаслідок наїзду офіцер отримав важкі травми, його доставили до реанімаційного відділення. Всі ці дні чоловік перебував у важкому стані.

Автомобіль, яким здійснено наїзд на прикордонника, затримали. Сам водій спочатку з місця події втік, втім його особу встановили, а згодом затримали поліцейські.

Фото: Держприкордонслужба