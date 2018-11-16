За вчорашній день у області сталося 89 ДТП

За минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 89 дорожньо-транспортних пригод, з них сім – з потерпілими. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

35 автопригод стались на дорогах області, інші 54 – у Львові. Внаслідок ДТП тринадцятеро осіб були травмовані.

За наслідками інших ДТП складено 82 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.