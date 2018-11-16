Мерія не збільшила поверховість будинку, який зводитимуть на Сихові на місці автостоянки

Виконавчий комітет Львівської міської ради не дозволив ПП «КП Сихів 2» збільшити поверховість житлового будинку, який воно зводитиме на вул. К. Трильовського, 4-А, 4-Б. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Дозвіл на будівництво житла на вул. К. Трильовського, 4-А, 4-Б, де знаходиться автостоянка, ПП «КП Сихів 2» отримало влітку 2017 року. Тоді виконком встановив, що гранично допустима висота будинку не повинна перевищувати 33,6 м. Тепер підприємство хотіло збільшити висоту до 40 м, однак члени виконкому не погодили таких змін до містобудівної документації.

За приблизними підрахунками Львівського порталу, житловий будинок, висотою 33,6 м, може складатися з 10 поверхів.

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Нагадаємо, цього літа виконком встановив мораторій на забудову парковок житловими будинками. Однак незабаром після цього стало відомо, що на місці автостоянок біля ТРК «Південний» хочуть звести житловий квартал.