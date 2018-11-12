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У Миколаєві чоловік підрізав свого родича

Олександр Косик

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На Львівщині чоловіку, який поранив свого родича, обрано запобіжний захід. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Подія трапилась цьогоріч, 5 листопада, у приміщенні спортивно-оздоровчого комплексу «Ювілейний» в Миколаєві, що на Львівщині. Встановлено, що 37-річний мешканець Івано-Франківщини під час розпивання алкогольних напоїв зі своїм 38-річним родичем, наніс йому кілька ножових ударів у потилицю та грудну клітку.

Внаслідок цього, чоловіка госпіталізовано до реанімаційного відділення Миколаївської районної лікарні із колото-різаною раною грудної клітки та лівобічним пневмотарксом.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Крім цього, Миколаївським районним судом йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту з носінням електронного засобу контролю.

Довідково: за вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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