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У Львові субсидію отримують 34 тисячі сімей

Олена Карп'юк

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Станом на вересень у Львові житлову субсидію отримують 34 086 домогосподарств, що становить 13,7% від загальної кількості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Загалом у Львові сьогодні зареєстровано 248 500 сімей. І лише 34 000 із них зараз отримують житлову субсидію.

Зазначимо, що на опалювальний (зимовий) період, який триває з 1 жовтня до 30 квітня, отримувачів субсидії буде більше, ніж в неопалювальному (літньому) періоді, оскільки влітку є менше споживання носіїв.

Як повідомляв Львівський портал, із травня в Україні вступив у дію новий порядок нарахування житлових субсидій. Про те, хто тепер не зможе отримати пільги, читайте тут.

Нагадаємо, раніше у Львові заявляли, що кількість осіб, які дотепер отримували житлову субсидію, може скоротитися на 40%.

Дізнатися про призначення субсидій тепер можна через Інтернет.

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