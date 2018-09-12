У Львові субсидію отримують 34 тисячі сімей

Станом на вересень у Львові житлову субсидію отримують 34 086 домогосподарств, що становить 13,7% від загальної кількості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Загалом у Львові сьогодні зареєстровано 248 500 сімей. І лише 34 000 із них зараз отримують житлову субсидію.

Зазначимо, що на опалювальний (зимовий) період, який триває з 1 жовтня до 30 квітня, отримувачів субсидії буде більше, ніж в неопалювальному (літньому) періоді, оскільки влітку є менше споживання носіїв.

Як повідомляв Львівський портал, із травня в Україні вступив у дію новий порядок нарахування житлових субсидій. Про те, хто тепер не зможе отримати пільги, читайте тут.

Нагадаємо, раніше у Львові заявляли, що кількість осіб, які дотепер отримували житлову субсидію, може скоротитися на 40%.

Дізнатися про призначення субсидій тепер можна через Інтернет.