ОСТАННІ НОВИНИ

Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Олена Карп'юк

|

Сьогодні, 12 вересня, через ліквідацію витоків мешканцям деяких вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Через витік на вул. Саксаганського – Грушевського орієнтовно до 14:00 год. води не матимуть мешканці:

  • вул. М. Грушевського
  • вул. О. Кобилянської
  • вул. Д. Менделєєва
  • вул. П. Саксаганського
  • вул. І. Франка, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41-, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70.

Також через ліквідацію витоку на вул. Коперника, 54 до 17:00 год. без води залишаться:

  • вул. К. Брюллова
  • вул. М. Вербицького
  • вул. М. Коперника, 27а, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...