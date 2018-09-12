Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Сьогодні, 12 вересня, через ліквідацію витоків мешканцям деяких вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Через витік на вул. Саксаганського – Грушевського орієнтовно до 14:00 год. води не матимуть мешканці:

вул. М. Грушевського

вул. О. Кобилянської

вул. Д. Менделєєва

вул. П. Саксаганського

вул. І. Франка, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41-, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70.

Також через ліквідацію витоку на вул. Коперника, 54 до 17:00 год. без води залишаться: