У ЛОДА встановили автомобілі, які скинули сміття на Жовківщині

Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА встановив автомобілі, які здійснили несанкціонований скид ТПВ на Жовківщині. Про це сьогодні, 10 вересня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив керівник департаменту Назарій Романчук, передає кореспондент Львівського порталу.

Як повідомив начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області Микола Маланич, на минулому тижні інспекцією було виявлено три стихійних сміттєзвалища.

«Ми спільно з департаментом комунального господарства скерували справи до суду. Частина матеріалів скерували у правоохоронні органи, в частину – в Червноградську місцеву прокуратуру», – зазначив він.

У свою чергу, Назарій Романчук розповів, що департамент житлово-комунального господарства Львівської ОДА встановив автомобілі, які здійснили скид сміття на Жовківщині.

«Ці справи ми передали у Сихівський райвідділ. На даний час вони працюють на цим питанням та будуть переглядати по відеокамерах. По Сокальському районі поки що встановлюємо перевізника», – додав він.

Нагадаємо, 5 вересня, на Жовківщині виявили несанкціонований скид львівського сміття. А 6 вересня, на території Сілецької сільської ради, що в Сокальському районі, екологи виявили несанкціоноване сміттєзвалище.