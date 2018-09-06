На Сокальщині виявили стихійне сміттєзвалище

Сьогодні, 6 вересня, на території Сілецької сільської ради, що в Сокальському районі, екологи виявили несанкціоноване сміттєзвалище. Про це Львівському порталу повідомили у Державній екологічній інспекції Львівщини.

Незаконне сміттєзвалище екологи виявили під час обстеження колишніх складів шахти. Власника цих відходів наразі ще не встановили.

Матеріали перевірки скерують у правоохоронні органи для встановлення винних осіб.

Нагадаємо, вчора, 5 вересня, на Жовківщині виявили несанкціонований скид львівського сміття.

Фото: екоінспекція Львівщини