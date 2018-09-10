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На Львівщині оштрафували п’ятьох паліїв трави

Олена Карп'юк

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Екологи спільно з правоохоронцями і надзвичайниками проводили на території Перемишлянського району рейди, під час яких спіймали п’ятьох паліїв сухостою. Про це Львівському порталу повідомили в Державній екологічній інспекції Львівщини.

 

«В ході перевірки рейдова група виявила неодноразові підпали бадилля картоплі та залишків сухої рослинності», – йдеться у повідомленні.

Відтак на п’ятьох осіб, яких спіймали під час спалювання сухостою, склали адмінпротоколи.

Зазначимо, що відповідно до чинного законодавства за випалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 340 грн для фізичних осіб і удвічі більше – для юридичних осіб.

Як повідомляв Львівський портал, Львівська ОДА зверталась до Уряду з пропозицією підвищити штрафи за самовільне спалювання сухої трави. Штраф для фізичних осіб хочуть встановити на рівні 680-1020 грн, а для юридичних – 1360-1700 грн.

Також нещодавно під час спалювання сухої трави у Городоцькому районі спіймали депутата сільради.

Фото: Держекоінспекція Львівщини

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