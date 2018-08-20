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Депутатом, якого хочуть показово покарати за спалювання сухостою, виявився Семен Дзюдзь

Наталя Дуляба

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Депутатом Суховільської сільської ради Городоцького району, якого нещодавно спіймали на спалюванні сухої трави, виявився Семен Дзюдзь. Також він є братом чинного депутата обласної ради від БПП Михайла Дзюдзя. Про це сьогодні, 20 серпня, йшлося під час апаратної наради у Львівській ОДА, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як розповів голова Держекоінспекції Львівщини Микола Маланич, екологи винесли постанову на депутата ще у п’ятницю, 17 серпня. Порушник за спалювання сухостою має сплатити 340 гривень штрафу.

«Держекоінспекція склала адміністративний протокол, сьогодні вже буде винесена постанова про стягнення штрафу у розмірі 340 гривень… Порушником виявився Дзюдзь Семен Семенович», – підкреслив Микола Маланич.

Зазначимо, минулого тижня під час апаратної наради у Львівській ОДА заявили, що цей випадок спалювання сухої трави депутатом сільської ради зроблять показовим на всю область. Однак тоді жодного імені не називали.

Сам 64-річний Семен Дзюдзь пройшов у Суховільську сільську раду на виборах у 2015 році як самовисуванець. А його брат, Михайло Дзюдзь, працює начальником Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та є депутатом Львівської обласної ради від Блоку Петра Порошенка.

Також минулого року мешканці села Суховоля звинуватили Семена Дзюдзя у привласненні земельної ділянки в межах санітарної зони біля комунальної водойми.

Додамо, відповідно до чинного законодавства за випалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 340 грн для фізичних осіб і удвічі більше – для юридичних осіб.

Як повідомляв Львівський портал, Львівська ОДА зверталась до Уряду з пропозицією підвищити штрафи за самовільне спалювання сухої трави. Штраф для фізичних осіб хочуть встановити на рівні 680-1020 грн, а для юридичних – 1360-1700 грн.

Фото: Zaxid.net

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