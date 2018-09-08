Ще один крок до автокефалії: Вселенський патріархат призначив своїх представників у Києві

Вселенський патріархат призначив своїх екзархів у Києві для підготовки надання автокефалії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова інформаційного управління УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) з посиланням на Генерального Секретаря Святого і Священного Синоду.

«В рамках підготовки до надання автокефалії Православній Церкві в Україні Вселенський Патріархат призначив як своїх Екзархів у Києві Його Преосвященство Архиєпископа Даниїла Памфілійського зі Сполучених Штатів та Його Преосвященство Єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади які обидва служать українським православним вірним у своїх відповідних країнах у Вселенському Патріархаті», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, у квітні Петро Порошенко виступив із ініціативою написати звернення до Варфоломія І щодо проголошення Єдиної Помісної Автокефальної Церкви. Через кілька днів після цього Верховна Рада підтримала «церковне звернення» до Патріарха Варфоломія.