За заміну вікон і дверей у пам’ятці архітектури мерія оштрафувала сімох львів’ян

Сьогодні, 4 вересня, адміністративна комісія при виконавчому комітеті Львівської міської ради склала сім протоколів про адміністративні правопорушення на мешканців, які самовільно замінили у пам’ятці архітектури дерев’яні вікна і двері на металопластикові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

За такі самовільні дії члени адмінкомісії оштрафували сімох фізичних осіб, які проживають на проспекті Свободи, площі Галицькій, вулицях Тарнавського і Котляревського. На шістьох львів’ян наклали штраф у розмірі 1700 грн, а на одну фізичну особу – 850 грн.

Як повідомляв Львівський портал, адміністративну комісію при виконкомі Львівської міськради утворили 2 березня. Вона вже встигла оштрафувати більше ста власників квартир у пам’ятках архітектури, а також накласти штраф у розмірі 170 000 грн на кількох підприємців.

Все, що потрібно знати про штрафи за пошкодження пам’яток архітектури у Львові, читатйте тут.