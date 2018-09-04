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За заміну вікон і дверей у пам’ятці архітектури мерія оштрафувала сімох львів’ян

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 4 вересня, адміністративна комісія при виконавчому комітеті Львівської міської ради склала сім протоколів про адміністративні правопорушення на мешканців, які самовільно замінили у пам’ятці архітектури дерев’яні вікна і двері на металопластикові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

 

За такі самовільні дії члени адмінкомісії оштрафували сімох фізичних осіб, які проживають на проспекті Свободи, площі Галицькій, вулицях Тарнавського і Котляревського. На шістьох львів’ян наклали штраф у розмірі 1700 грн, а на одну фізичну особу – 850 грн.

Як повідомляв Львівський портал, адміністративну комісію при виконкомі Львівської міськради утворили 2 березня. Вона вже встигла оштрафувати більше ста власників квартир у пам’ятках архітектури, а також накласти штраф у розмірі 170 000 грн на кількох підприємців.

Все, що потрібно знати про штрафи за пошкодження пам’яток архітектури у Львові, читатйте тут.

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