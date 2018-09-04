У Бродівському районі через укус змії у реанімацію потрапив 16-річний підліток

Вчора, 3 вересня, о 16:45 год., до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Бродівської центральної районної лікарні доставили підлітка, якого вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Постраждалий 16-річний мешканець с. Пониковиця Бродівського району поступив до лікарні з діагнозом «укус змії правої кисті».

Про стан підлітка наразі нічого не відомо. Всі деталі події встановлюються.

Нагадаємо, Львівщина не має достатньої кількості протизміїної сироватки. А та, яка є у наявності, не є ефективною в лікуванні наслідків укусів змій, які водяться в області. Незважаючи на це, у МОЗ запевнили, що лікувати пацієнтів можна і без необхідної сироватки.

Цими вихідними через укус змії у реанімацію потрапила 8-річна львів’янка. Також нещодавно у Львові від укусу змії померла 4-річна дівчинка. 15 серпня прокуратура Львівської області відкрила кримінальну справу за фактом її смерті.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».