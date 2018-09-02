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Через укус змії 8-річна львів’янка потрапила в реанімацію

Олена Карп'юк

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Вчора, 1 вересня, близько 12:40 год., у реанімаційне відділення Стрийської центральної райлікарні госпіталізували 8-річну дівчинку, яку вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

8-річну дівчинку, мешканку Львова, змія вкусила у ліву руку. Зараз потерпіла перебуває у стані середнього ступеню важкості.

Наразі всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, Львівщина не має достатньої кількості протизміїної сироватки. А та, яка є у наявності, не є ефективною в лікуванні наслідків укусів змій, які водяться в області. Незважаючи на це, у МОЗ запевнили, що лікувати пацієнтів можна і без необхідної сироватки.

Позавчора через укус змії у реанімацію потрапив 50-річний мешканець Стрийщини. Також нещодавно у Львові від укусу змії померла 4-річна дівчинка. 15 серпня прокуратура Львівської області відкрила кримінальну справу за фактом її смерті.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

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