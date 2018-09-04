На Львівщині чоловіка оштрафують на 19 тисяч за лісопорушення

Зловмисник на Львівщині сплатить близько 19 тис грн шкоди, завданої лісопорушенням. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Ухвалою Турківського районного суду Львівської області, цьогоріч наприкінці серпня, задоволено скаргу Самбірської місцевої прокуратури, яка вимагала визнати неправомірними дії, а також скасувати рішення старшого державного виконавця Турківського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області у формі Повідомлення про повернення виконавчого документу без прийняття до виконання.

Так, 11.05.2018, місцевою прокуратурою на адресу Турківського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Львівщини скеровано виконавчий лист (виданий Турківським районним судом Львівської області) про стягнення з лісопорушника на користь Либохорської сільської ради заподіяної лісопорушенням майнової шкоди на суму майже 19 тис грн.

Разом з тим, 16.05.2018, старшим державним виконавцем вказаної установи винесено Повідомлення про повернення виконавчого документу стягувачу без прийняття до виконання.

А підставою для цього, як зазначено у Повідомленні, стало не надання прокурором підтвердження про сплату авансового внеску.

Разом з тим, ч.2 ст.26 Закону України «Про виконавче провадження» передбачає, що від сплати авансового внеску звільняються державні органи у разі їх звернення до органів державної виконавчої служби.

Відтак, судом підтверджено, що прокуратура не зобов’язана надавати докази про сплату авансового внеску, оскільки звільнена від його сплати.

А відтак, розпочато виконання рішення суду про стягнення з лісопорушника завданої майнової шкоди.