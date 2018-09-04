Львів зустрів 20-річного бійця, який загинув на Донбасі

Сьогодні, 4 вересня, сотні людей вийшли на вулиці Львова, аби віддати шану бійцю Дмитру Урбанському, що загинув у зоні ООС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зазначається, що на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку усі спільно помолилися за загиблого Героя.

Уродженець Славського Дмитро Урбанський, 1998 року народження, загинув під час виконання бойового завдання.

Похорон новітнього Героя відбудеться завтра, 5 вересня, о 12 годині у Славському.

Висловлюємо співчуття з приводу неповоротної втрати рідним та близьким.

Фото: ЛОДА