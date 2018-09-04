Сьогодні на Львівщину привезуть 20-річного бійця, який загинув на Донбасі

Сьогодні, 4 вересня, орієнтовно о 12:00 год., в смт. Славське привезуть тіло загиблого у зоні бойових дій Дмитра Урбанського. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-голова Славської селищної ради Ігор Ферин, передає Львівський портал.
«Приблизно опівдні гідно зустріньмо полеглого в зоні бойових дій нашого земляка славчанина Дмитра Урбанського», – закликав Ігор Ферин.
Як повідомляв Львівський портал, 20-річний Дмитро Урбанський загинув у с. Калиновому Донецької області 1 вересня. У військовослужбовця залишились мама та сестра.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Олена Карп'юк