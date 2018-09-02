Завтра у школах Львова відзначають День знань. Перелік заходів

День знань у школах Львова цьогоріч відзначатимуть у понеділок, 3 вересня. Про це повідомляє Львівський портал.

Цьогоріч святкування Дня знань у львівських школах проходитиме в іншому форматі, без традиційних «лінійок». Для старшокласників відбудуться уроки толерантності на різні теми, а для першокласників організують різноманітні флешмоби, квести та музичні дійства.

Загалом цього року у Львові до першого класу йдуть 9 132 дітей. Із детальним переліком заходів, які пройдуть у школах завтра, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я виступило проти проведення у школах традиційних лінійок з нагоди початку нового навчального року. Чому медики вважають їх шкідливими для учнів, читайте тут.

З 1 вересня стартує Нова українська школа. Тепер на дітей у молодших класах чекає зовсім новий підхід до навчання: малеча буде більше гратися, експериментувати та більше працювати у колективі. Таким чином освіта базуватиметься більше на вміннях та навичках. Детальніше про нововведення читайте тут.