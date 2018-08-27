Замість традиційних «лінійок» – майстер-класи та уроки толерантності. Як цьогоріч проходитиме День знань у школах Львова

У 2018 році День знань у Львові відзначатимуть у понеділок, 3 вересня. Цьогоріч львівські школи не проводитимуть традиційних «лінійок», натомість для першокласників проводитимуть флешмоби та майстер-класи, а для старшокласників – уроки толерантності та екскурсії. Про це сьогодні, 27 серпня, під час брифінгу повідомила начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, цього року у Львові до першого класу йде 9 тисяч 132 дітей.

«Впродовж останніх декількох років святкування початку та завершення навчального року у школах нашого міста відбувалося в іншому форматі. Цього року ми прийняли рішення спільно з крівниками закладів про те, що початок навчального року буде відбуватися зовсім по-іншому: у всіх школах нашого міста 3 вересня відбудуться уроки толерантності. Проходимитимуть вони для того, аби сформувати у дітей здатність бачити відмінність іншої людини від себе, для того, щоб вчити їх будувати стосунки на доброзичливій і толерантній основі. Окрім того, для першокласників ми плануємо провести майсте-класи, флешмоби, музичні дійства, аби свято запам’яталося і психологічно дало можливість налаштуватися на легке та цікаве навчання в школах», – зазначила Зоряна Довганик.

Також вона повідомила, що такий формат проведення святкувань надасть змогу забути про довготривалі перебування на «лінійках» під пекучим сонцем під довгі промови запрошених гостей.

«Такі ж форми проведення зустрічі першокласників нададуть згуртуватися учнівській громаді, батьківській громаді, а також сформувати колективні стосунки», – додала Зоряна Довганик.

Також директор львівської школи №3 Світлана Уралова розповіла, як відбуватиметься святкування Дня знань у їхньому навчальному закладі.

«Цьогоріч ми пропонуємо нашим учням нестандартний підхід святкування Першого дзвоника. Так, для учнів 9-11 класів пропонується мандрівка на площу Ринок з жовто-блакитними кульками. Школярі піднімуться на Ратушу та випустять ці кульки. Першокласників ми запросимо на 40 хвилин ніж буде лунати дзвінок, ми для них та їх батьків приготували цікавий флешмоб. Діти зі своїми батьками на спортивному майданчику будуть малювати школу своєї мрії. Ми це сфотографуємо з висоти нашої школи та подаруємо їм ці знімки, аби через 12 років вони подивилися, що вони хотіли побачити, та що побачили насправді. Ну а решта школярів, після того, як пролунає дзвінок, підуть у класи на уроки толерантності. Далі святкування продовжиться, кожен клас разом із батьками готує різноманітні екскурсії та зустрічі», – розповіла вона.

У свою чергу, директор львівської школи № 48 Роман Гарасим, розповів, що їх навчальний заклад вже третій рік поспіль відмовляється від традиційних «лінійок», які супроводжувалися довгими привітаннями адміністрації та гостей.

«Ініціативу святкування ми передали нашим старшокласникам, які підготували казкове дійство для першокласників. Таке дійство у нас проходитиме до 35 хвилин, після цього першокласникам буде вручено подарунки від імені адміністрації школи і кожен першокласник отримає учнівський квиток. Для старших класів ми проводимо коротеньку 5-хвилинну лінійку та перший урок – урок толерантності», – зазначив він.