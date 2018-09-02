Якої погоди чекати львів’янам завтра?

У понеділок, 3 вересня, у Львові та області синоптики прогнозують теплу погоду без опадів. Про це повідомляє Sinoptic.ua, передає Львівський портал.

Температура повітря вночі становитиме 13-15 градусів тепла, вдень стовпчик термометру підніметься максимум до 25 градусів. Вітер північно-східний, 1-3 м/с. Сонячно, без опадів.

Нагадаємо, завтра, 3 вересня, у львівських школах розпочинається новий навчальний рік. Цьогоріч святкування Дня знань у школах проходитиме в іншому форматі, без традиційних «лінійок». Для старшокласників відбудуться уроки толерантності на різні теми, а для першокласників організують різноманітні флешмоби, квести та музичні дійства.