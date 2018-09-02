Під Львовом відкрили новий дитсадок

Сьогодні, 2 вересня у селі Пасіки-Зубрицькі, що відразу під Львовом, урочисто відкрили новий дитсадок. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській ОДА.

Як розповіли в ОДА, новий садок розрахований на 75 дітей. На його будівництво витратили 18 млн грн.

Зазначимо, що село Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району входить до складу Давидівської ОТГ, яка є однією з найбагатших громад області. Так, у Пасіках-Зубрицьких ще кілька років тому встановили сонячні батареї, за допомогою яких освітлююся вулиці, також тут працюють камери відеоспостереження тощо.

Як повідомляв Львівський портал, на початку вересня на території Львівщини запрацюють чотири нові дитячі садочки, в тому числі й у Пасіках-Зубрицьких. А до кінця 2018 року в області планують відкрити ще два садки.

Загалом на Львівщині дошкільною освітою охоплено майже 77 000 дітей. Нещодавно додаткові місця дитсадках створили у дитсадках Городоцького, Пустомитівського, Миколаївського, Яворівського та Сокальського районів.

Фото: Львівська ОДА