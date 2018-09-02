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На похорон Захарченка бойовики зганяють «масовку» із бюджетників та студентів

Олена Карп'юк

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В окупованому бойовиками Донецьку співробітникам підприємств та студентів місцевих вузів «пропонують» з’явитися на похорон Олександра Захарченка, а мешканців зі сусідніх окупованих населених пунктів організовано підвозять на автобусах. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

 

У зв’язку з похороном Захарченка у Telegram-каналі «Приходько РІК» опубліковано розклад безкоштовних автобусів із Горлівки. Сам похорон проходить в приміщенні «Донбас опери». Бойовики запровадили посилені заходи безпеки в Донецьку. На деяких вулицях перекрили рух.

Ватажка бойовиків ховають у закритій труні.

Як повідомляв Львівський портал, 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану «Сепар» пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої ДНР Олександр Захарченко. На його місце тимчасово призначили нового «главу республіки» – екс-менеджера «Шахтаря» Дмитра Трапезнікова.

Також через вбивство Захарченка ватажок ЛНР Сергій Козлов втік із фейкової республіки.

Фото: Telegram Inside Donetsk

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