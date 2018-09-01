Після вбивства Захарченка ватажок ЛНР втік із фейкової республіки

«Голова ради міністрів» ЛНР Сергій Козлов заявив, що після вбивства ватажка ДНР Олександра Захарченка їде з окупованого Луганська. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

«У зв’язку з ситуацією, що склалася, у цілях безпеки на деякий час залишаю територію Луганської народної республіки. Прошу всіх зберігати спокій і не піддаватися паніці. Ворог буде переможений. Ми помстимося за смерті наших близьких», – написав Козлов на своїй сторінці у Facebook.

У коментарях під заявою лідера проросійських бойовиків Луганщини користувачі засудили такий вчинок. «Це 1-го вересня не виходити на вулицю, а самі – на лижі? Ви правда думаєте, що населення вас завтра буде підтримувати на виборах після таких “героїчних” вчинків?», – обурилися користувачі.

Як повідомляв Львівський портал, вчора, 31 серпня, у центрі окупованого Донецька біля ресторану «Сепар» пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої ДНР Олександр Захарченко. На його місце тимчасово призначили нового «главу республіки» – екс-менеджера «Шахтаря» Дмитра Трапезнікова.