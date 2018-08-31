У ресторані в Донецьку пролунав вибух. Смертельно поранено главу «ДНР» Олександра Захарченка

У центрі окупованого Донецька стався потужний вибух в ресторані. За попередніми, даними одна людина дістала травми. Про це повідомляє Громадське.

Зазначається, що вибух стався у ресторані «Сепар», що в центрі окупованого Донецька.

«На місце прибули машини екстрених служб, включаючи поліцію і швидку допомогу. Вся територія оточена», — пишуть сепаратистські ресурси.

За інформацією Telegram-каналу Mash, унаслідок вибуху смертельні поранення дістав ватажок самоназваної «ДНР» Олександр Захарченко. Наразі ця інформація ще перевіряється.

Російські інформаційні агентства «Інтерфакс» і ТАСС також повідомляють з посиланням на свої джерела, що унаслідок вибху смертельні поранення дістав Олександр Захарченко.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі підтвердила Громадському факт вибуху в центрі Донецька, однак чи загинув Захарченко — у СММ не знають.

Згодом, Служба безпеки України підтвердила інформацію про загибель ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка у Донецьку.