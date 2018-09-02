Гройсман каже, що реформа освіти дасть результат через 12 років

Україна готова до нового навчального року і запроваджує нову якість освіти як одну з довгострокових реформ, що дасть результати через 12 років. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомили Львівському порталу у прес-службі Кабміну.

«Ми починаємо зараз важкий, але необхідний процес впровадження нової української школи. Запровадили нові стандарти, виділили 1 млрд грн для переоснащення початкової школи. Такого раніше не було. Підготували вчителів по нових програмах. Процес пішов, ми сьогодні закладаємо основи нової якості освіти», – розповів Володимир Гройсман.

Нагадаємо, завтра, 3 вересня, у школах львівщини розпочинається новий навчальний рік. Цьогоріч святкування Дня знань у львівських школах проходитиме в іншому форматі, без традиційних «лінійок». Для старшокласників відбудуться уроки толерантності на різні теми, а для першокласників організують різноманітні флешмоби, квести та музичні дійства.

Також із 1 вересня стартує Нова українська школа. Тепер на дітей у молодших класах чекає зовсім новий підхід до навчання: малеча буде більше гратися, експериментувати та більше працювати у колективі. Таким чином освіта базуватиметься більше на вміннях та навичках. Детальніше про нововведення читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, доставка підручників для всіх шкіл в Україні відтерміновується орієнтовно до жовтня. Однак у МОН пообіцяли, що підручники з усіх предметів 1, 5, 10 класів будуть розміщені на сайті міністерства та ІМЗО.