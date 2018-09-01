Мешканець Львівщини потрапив у реанімацію через укус змії

Вчора, 31 серпня, близько 17:00 год., у реанімаційне відділення Стрийської центральної райлікарні потрапив чоловік, якого вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

50-річного мешканця сел. Дашава Стрийського району госпіталізували з діагнозом «укус змії у праву кисть».

Наразі всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, Львівщина не має достатньої кількості протизміїної сироватки. А та, яка є у наявності, не є ефективною в лікуванні наслідків укусів змій, які водяться в області. Незважаючи на це, у МОЗ запевнили, що лікувати пацієнтів можна і без необхідної сироватки.

Також нещодавно у Львові від укусу змії померла 4-річна дівчинка. 15 серпня прокуратура Львівської області відкрила кримінальну справу за фактом її смерті.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».