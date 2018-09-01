На Княгині Ольги знесуть довгобуд, зведуть відразу два ТРЦ і 12-поверхівку

Від сьогодні, 1 вересня, і до 28 вересня у Львові триватиме громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території, обмеженого вул. Княгині Ольги, вул. В. Великого. Він передбачає будівництво відразу двох ТРЦ, 12-поверхівки із багаторівневим паркінгом та впорядкування місцевого стихійного ринку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі громадського партнерства міської ради Львова.

Детальний план охоплює територію площею 13 га, в тому числі майже 7,4 га розташовані у межах червоних ліній.

Згідно з зонінгом Франківського району територія детального плану розташована у зонах Г-2 (зона центрів обслуговування і комерційної діяльності), Г-4 (зона культурних, спортивних та релігійних установ) та Г-6 (зона об’єктів торгівлі, магазинів, ринків).

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Розробником детального плану території є ФОП Лаврін Володимир Степанович, архітектор, який раніше очолював управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів Львівської ОДА.

Проект детального плану території передбачає будівництво трьох об’єктів:

– на вул. Княгині Ольги, 110 замість недобудованого будинку культури ЛАЗу хочуть звести багатофункціональний чотириповерховий торгово-розважальний комплекс. Замовник будівництва – ТзОВ «Західний інвестиційний союз». Площа забудови становить 6 545 кв м, площа самих торгових приміщень – 17,0 тис. кв м.

– на земельній ділянці, де зараз знаходиться ринок «Провесінь», планують збудувати ще один ТРЦ на 3 поверхи. Натомість ринок перенесуть у майбутній ТРЦ. Орієнтовна торгова площа у майбутньому центрі складатиме 15,0 тис. кв м, площа самої забудови – 4952 м кв.

– на ділянці між аквапарком «Пляж» та ринком «Провесінь» хочуть спорудити 12-поверховий будинок. Він включатиме в себе багаторівневий паркінг на 700 машиномісць (2-5 поверхи) та торгово-офісні приміщення (1 та 6-12 поверхи). Площа забудови – 2809 м кв.

Жовтим кольором позначено проектований ТРЦ на місці ринку «Провесінь»; червоним кольором – ще один проектований ТРЦ; голубим кольором – 12-поверхівка із багаторівневим паркінгом; зеленим кольором – стихійний ринок, який хочуть перенести в один із ТРЦ.

Також із боку вул. Володимира Великого впорядкують стихійний ринок, облаштують пішохідну зону вздовж вул. Володимира Великого.

Збудувати два ТРЦ та 12-поверхівку планують протягом 5 років, а провести комплексний бьлагоустрій території – протягом 7 років.

Зазначимо, що ТзОВ «Західний інвестиційний союз», яке хоче на місці довгобуду на вул. Княгині Ольги, 110, зводити ТРЦ, взимку цього року вже звертався у мерію із відповідною ідеєю. Однак тоді дозволу на будівництво компанія не отримала, адже міський голова Андрій Садовий заявив, що збудувати комплекс можна буде лише після вирішення питання із ринком «Провесінь».

Згідно з бізнес-сервісом YouControl, засновниками ТзОВ «Західний інвестиційний союз» є Марія Назаркевич, а керівником – Наталія Ференц. Основний вид діяльності компанії вказаний як відновлення відсортованих відходів, а розмір статутного капіталу становить 5 млн грн.

Зазначимо, що 17 вересня відбудеться зустріч із головним архітектором проекту. Місце проведення – актовий зал Франківської районної адміністрації (вул. Ген. Чупринки, 85), початок – о 18:00 год.